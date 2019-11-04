Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.02% مع بداية تعاملات اليوم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:45 ص
Advertisements
بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
Advertisements

سوق البحرين المالي 

إستهلت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 4 من نوفمبر 2019 علي تراجع ، حيث انخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي  بنسبة 0.02 بالمائة، بما يُعادل 0.35 نقطة، لتبلغ 1520.16 نقطة، بحلول الساعة 9:51 صباحا بتوقيت مملكة البحرين، تزامنا مع هبوط قطاع البنوك التجارية.

وبلغت كمية التداول ببورصة البحرين نحو  352.943 سهم، بسيولة بلغت 34.053 دينار ، وهبط وحيدا ببورصة البحرين  قطاع البنوك التجارية، بينما استقرت قطاعات الاستثمار، الخدمات، الصناعة.

وكان أكثر الأسهم انخفاضاً بسوق البحرين هو  سهم مصرف السلام-البحرين ، وكان السهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم سهم مصرف السلام-البحرين بعد تداول 352.943 سهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المالي

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ ساعة و 20 دقيقة

راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر

منذ حوالي 7 ساعات

"وقح".. إليسا تسُب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 16 ساعة

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ميسي وسواريز يغلقان الباب في وجه نجم البارسا

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

ماذا قال مصطفى فهمي عن علاقة تركي آلشيخ والخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 10 ساعات

أسطورة "جيرارد" الأوروبية تحت أقدام محمد صلاح

منذ ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زيدان يخطط لخطف صخرة أرسنال الدفاعية

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

قطاع البنوك يهبط ببورصة البحرين بالتعاملات الصباحية

تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.02% بمستهل التعاملات

مؤشر البحرين يهبط 0.40% بمستهل جلسة الأحد

الأسهم القيادية تصعد ببورصة البحرين 0.18% بختام الجلسة

سوق البحرين يهبط 0.72% بضغط قكاع البنوك التجارية

تراجع بورصة "البحرين" في ختام التعاملات بسيولة تصل لـ 868.691 آلاف دينار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

"وقح".. إليسا تسُب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

10:54 ص

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status