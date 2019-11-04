مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.02% مع بداية تعاملات اليوم





سوق البحرين المالي





إستهلت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 4 من نوفمبر 2019 علي تراجع ، حيث انخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.02 بالمائة، بما يُعادل 0.35 نقطة، لتبلغ 1520.16 نقطة، بحلول الساعة 9:51 صباحا بتوقيت مملكة البحرين، تزامنا مع هبوط قطاع البنوك التجارية.





وبلغت كمية التداول ببورصة البحرين نحو 352.943 سهم، بسيولة بلغت 34.053 دينار ، وهبط وحيدا ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية، بينما استقرت قطاعات الاستثمار، الخدمات، الصناعة.



