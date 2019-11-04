القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تعرض قافلة عسكرية لها لإطلاق النار في سوريا

تعرضت قافلة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا لإطلاق نار من قبل المتطرفين المحليين المدعومين من تركيا، لكنها لم تتعرض للضرب، كما قال ممثل القيادة المركزية للولايات المتحدة، اليوم الاثنين.





وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "في 3 نوفمبر، شهدت دورية أمريكية في شمال شرق سوريا عدة هجمات بالمدفعية، وسقطت قذائف على بعد كيلومتر واحد أو أكثر من الطريق الذي كانت تسير فيه. لم يتم الاقتراب من الدورية".





وأضاف المتحدث، أن القوات الأمريكية تحتفظ بحق غير قابل للتصرف في الدفاع عن النفس، قائلاً، إن أمن القوات مُقدم بالأولوية.





في وقت سابق، قال اللواء يوري بورنكوف، رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الجانبين المعارضين في سوريا، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الروسي بقصف الجيش الأمريكي من قبل مسلحين من بلدة تل تامر القريبة.





في أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية قد بدأت الانسحاب من شمال سوريا إلى العراق.





في نفس الشهر، أطلقت تركيا عملية ربيع السلام في شمال شرق سوريا لتطهير منطقة الوحدات الكردية وداعش.





وقد انتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية أنقرة، وتعهدت واشنطن بفرض عقوبات على الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، في حين فرضت باريس وبرلين قيودًا على مبيعات الأسلحة إلى تركيا، وحثت أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين على اتباع هذه الخطوة.





وتفاوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا مع الولايات المتحدة هذا الصيف، لكنه اتهم واشنطن في وقت لاحق بتعطيل العملية، متعهدًا بأن تركيا ستؤسسها بنفسها، إذا لزم الأمر.





بعد بدء العملية العسكرية التركية، انسحب الجنود الأمريكيون من المنطقة حيث هاجمت أنقرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.





ووفقًا للسلطات التركية، فإن الميليشيا التي تدعمها الولايات المتحدة تابعة لحزب العمال الكردستاني، الذي أدرجته على قائمة المنظمات الإرهابية.





وأفاد موقع قناة روسيا اليوم، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن عن منطقة آمنة داخل الأراضي السورية بطول 444 كم وعمق 32 كم.





وقال على هامش اجتماع القمة السابعة لـ"المجلس التركي"، للدول الناطقة بالتركية بالعاصمة الأذرية باكو: "الدعم المقدم حتى اليوم لقرابة 4 ملايين من طالبي الحماية في بلدنا معروف، ونفقاتنا تجاوزت 40 مليار دولار، وقلت لجميع القادة تقريبا، هلمّوا لنعلن شمالي سوريا منطقة آمنة، الكل قال جميل، ولكن عند تقديم الدعم لم يخرج ولا قرش من جيوبهم".



