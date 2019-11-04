لأول مرة.. الإنتاج الحربى تعرض المركبات الكهربائية فى افتتاح معرض ايجيترافيك 2019 (صور)

تشارك وزارة الإنتاج الحربي، لأول مرة، بعرض للمركبات الكهربائية من الحافلة الخاصة بنقل الركاب بالإضافة إلى السيارة الكهربائية بكافة أنواعها.





وذلك خلال فعاليات معرض "إيجيترافيك" للنقل وإنشاء وصيانة الطرق والكبارى والمرور، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، الذى بدأت فعالياته اليوم ولمدة 3 أيام، بحضور وزراء الإنتاج الحربى والتعليم والتجارة والصناعة ولفيف من كبار المسئولين بالنقل والإدارة العامة للمرور واتحاد الصناعات ولفيف من رجال الأعمال والمهتمين بشئون النقل والطرق والمرور بمصر.





تعرض وزارة الإنتاج الحربي خلال المعرض مشروع تدشين توطين التصنيع للحافلات الكهربائية بمصر والذى يعد مشروعا طموحا ومواكبا للتطور التكنولوجى والتوجه نحو استخدام السيارات الكهربائية بشكل موسع، وذلك فى إطار ما تقوم به الدولة الآن من توفير وحدات ومحطات الشحن الكهربائى بمحطات تموين البنزين حتى تتاح خدمة الشحن السريع لبطاريات السيارات الكهربائية فى المستقبل القريب.





حيث تعد السيارات التى تعمل بالكهرباء عاملا مؤثرا فى الحد من استخدام المحروقات وبالفعل تم إضافة وحدات الشحن الكهربائى بأكثر من 100 محطة على مستوى الجمهورية وجارى تركيب وحدات شحن كهربائى ببقية محطات الجمهورية البالغة أكثر من 1,600 محطة، وتتنوع وحدات الشحن حسب الحاجة، منها وحدات للأتوبيسات الذى يحتاج من 6 إلى 8 ساعات لإعادة الشحن ووحدات الشحن السريع للسيارات وتتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة، كما أن السيارات الصغيرة يمكن شحنها من خلال كهرباء المنزل وبسهولة كبيرة.





هذا وقد صرح المهندس عمرو جلال شوقى رئيس مجلس إدارة شركة ايجيتك الهندسية المنظمة لهذا الحدث الهام بالشراكة الإستراتيجية مع شركة آرت لاين بأن فكرة هذا الحدث تأتى فى ظل النقلة الكبيرة فى مجال إنشاء وصيانة الطرق على مستوى القطر المصرى كذلك التطور الملحوظ فى وسائل النقل المتعددة واهتمام الدولة بإعادة الانضباط المروري للشارع المصرى من خلال استخدام التكنولوجيا المتنوعة وتأهيل السائق المصرى بالالتزام الجاد بالقواعد المرورية والعمل على دعم كل وسائل التوعية المجتمعية.





وأضاف شوقى أن المعرض هذا العام يعد الأول فى سلسلة من المعارض والمؤتمرات المتعلقة بالنقل والطرق والمرور التى سيتم عقدها سنوياً مع التوسع فى دعوة المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية للحضور والمشاركة بعرض أحدث التقنيات الحديثة فى تشييد وإدارة وصيانة الطرق إضافة إلى وسائل النقل الخفيف ومهمات المرور ومراقبة الطرق والأمن والسلامة.





ويشارك بمعرض ايجيترافيك هذا العام العديد من الشركات العاملة فى مجال معدات تشييد الطرق والأنفاق ونظم الأمن والطوارىء ووحدات النقل الخفيف إضافة الى ظهور الدراجة الآلية التى تعمل بالكهرباء والسيارات الخفيفة متعددة التطبيقات التى تعمل بالكهرباء لمركبات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، كما تشارك الجمعية المصرية لتكنولوجيا إنشاء وإصلاح بدون حفر لعرض أحدث وسائل الإنشاء والصيانة دون الحاجة للحفر من خلال شبكات الكاميرات تحت الأرض.





يذكر أن معرض إيجيترافيك، هو الأول من نوعه لوضع حلول لمشاكل الطرق والنقل والكبارى، والدعوة فيه مفتوحة للجميع للحضور والمشاركة والتعرف على كل ما هو جديد فى عالم النقل والمرور ودعم مشروعات الدولة الكبيرة فى هذا القطاع المتنامى والذى يحتاج الى تضافر كافة الجهود لما فيه مصلحة هذا الوطن.



