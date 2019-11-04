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برشلونة يقترب من صفقتي كأس العالم للشباب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
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نيشيكاوا
نيشيكاوا
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يرغب نادي برشلونة في ضم لاعبين من كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يخطط لضم جون نيشيكاوا مهاجم المنتخب الياباني والذي تمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما وقاد منتخب بلاده إلى تصدر مجموعته التي ضمت معه الولايات المتحدة وهولندا والسنغال.

 

وأضافت أن برشلونة لديه فرصة في بابا سار لاعب وسط المنتخب السنغالي، والذي سيواجه منتخب إسبانيا في ثمن النهائي بعدما أنهى دور المجموعات ثانيًا خلف اليابان.

 

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الكلمات المفتاحية

نيشيكاوا برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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