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التباين يسيطر علي مؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الإثنين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.01 بالمائة و0.19 بالمائة على التوالي، بينما تراجع مؤشر السوق الأول 0.05 بالمائة ، وتصدر قطاع السلع الإستهلاكية الارتفاعات في تمام الساعة 10:15 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بنمو نسبته 1.78 بالمائة، فيما تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية التراجعات بانخفاض قدره 0.48 بالمائة.

وجاء سهم "أم القيوين" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 11.47 بالمائة، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 9.09 بالمائة، وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 35.7 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1661 صفقة حققت سيولة بقيمة 4.4 مليون دينار.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 749.2 ألف دينار مرتفعاً 0.15 بالمائة، فيما تصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط الكميات بتداول 4.31 مليون سهم مرتفعاً 1.4 بالمائة.
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