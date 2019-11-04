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أستاذ علوم سياسية: الغزو التركي لسوريا لم يحظ بتأييد أي دولة إلا قطر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن تركيا وقطر يدعمان الإرهاب، مشيرًا إلى أن الغزو التركي لشمال سوريا لم يحظ بتأييد أي دولة سوى قطر، بل أدانت كل الدول العربية والغربية هذا العدوان، وهذا يؤكد أن قطر وتركيا يدعمان الإرهاب.

وأشار "بدر الدين"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن تركيا تحاول تحقيق مصالح من دعمها للإرهاب، حيث تمول التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والأفراد والملاذ الآمن، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقف دولي واضح ضد الدول الداعمة للإرهاب.

واقترح أستاذ العلوم السياسية، عقد مؤتمر دولي لوضع استراتيجية لمواجهة الإرهاب في المنطقة، واتخاذ خطوات ضد الدول الداعمة له.
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