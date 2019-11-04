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"لونها جسدها غير طبيعي".. تشريح جثة رضيعة عثر عليها بجوار المترو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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كلفت نيابة مصر القديمة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة رضيعة عثر عليها ملقاة بمنطقة المقابر بجوار محطة مترو مارجرجس الطب الشرعي وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، وحدوثها والوقوف على ملابساتها لبيان سبب الوفاة. 

وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وكاميرات المراقبة الخاصة بمحطة المترو، لضبط مرتكبي الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار محطة مترو مارجرجس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، لفحص الواقعة وتم العثور على جثة طفلة بمنطقة المقابر، حديثة الولادة مرتدية ملابسها ولون جسدها غير طبيعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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