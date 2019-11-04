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"النهري": "السيسي" أول رئيس في الشرق الأوسط يطلق في عهده 3 أقمار صناعية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
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قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول رئيس في الشرق الأوسط يتم في عهده إطلاق 3 أقمار صناعية بتقنيات مختلفة.

وأضاف "النهري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الاثنين، أن القمر الصناعي الخاص بالاتصالات وتكنولوجية المعلومات "طيبة 1" من أحدث الأقمار الموجودة في المنطقة، موضحًا أن أهم استخدامات ها القمر هو التنبؤ بالطقس، ويرتبط ارتباط وثيق بأجهزة الإنذار المبكر، بما يساهم في التمكن من مواجهة السيول وتحويلها من نقمة لنعمة.

وتابع نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن القمر "طيبة 1" مرتبط ارتباط وثيق بالبنية الأساسية للإنترنت، وسوف يساهم في زيادة سرعة الإنترنت والوافاي، كما أنه مرتبط بنظام الـ GPS، بما يساهم في سهولة الاتصال وجمع المعلومات، كما أن القمر له قدرات التقاط الإشارات اللاسلكية التي يطلقها الجماعات الإرهابية، بما يساهم في التخلص من هذا الوباء، لافتًا إلى أن تغطية القمر تضم حتى وسط شمال إفريقيا ودول حوض النيل؛ لكون الرئيس السيسي المهتم بإفريقيا، موضحًا أن هناك سلسلة من هذا القمر بنفس الاستخدامات ويزيد عليها استخدامات أخرى.
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الكلمات المفتاحية

السيسي

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