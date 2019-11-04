Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يستأنف تدريباته مساء اليوم في معسكره بالإمارات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
Advertisements
مران الاهلي
مران الاهلي
علي نبوي
Advertisements
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين في معسكره التدريبي المقام في الإمارات، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث يؤدي الفريق مرانه على ملعب شباب أهلي دبي.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم بدون الدوليين بعد عودتهم إلى القاهرة، فيما يستمر المعسكر إلى الأربعاء المقبل وفقا للموعد المحدد لعودة البعثة لاستكمال برنامج الاعداد لمرحلة ما بعد التوقف.

وقام رينيه فايلر المدير الفني للفريق بتقسيم الاستعدادات خلال مرحلة التوقف إلى جزأين؛ الأول في الإمارات، حيث يخوض الفريق معسكرا تدريبيا في دبي يشتمل على جانب فني وبدني ويركز فيه المدير الفني على الجانب النفسي والمعنوي بعد صرف النظر عن إقامة مباراة ودية.

ومن المقرر أن يستكمل الجزء الثاني من خطة الإعداد في القاهرة بعد العودة من الإمارات، حيث يستكمل الفريق برنامجه التدريبي استعدادا للدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مروان محسن مران الاهلي فايلر الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

أسطورة "جيرارد" الأوروبية تحت أقدام محمد صلاح

منذ ساعة

عاجل.. ميسي وسواريز يغلقان الباب في وجه نجم البارسا

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. زيدان يخطط لخطف صخرة أرسنال الدفاعية

منذ 39 دقيقة

"وقح".. إليسا تسُب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

منذ ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

ماذا قال مصطفى فهمي عن علاقة تركي آلشيخ والخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 10 ساعات

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأهلي في التوقف الدولي: راحة وودية وأحمال خاصة استعدادا للزمالك

الأهلي يخوض مرانه الأول في دبي مساء اليوم

مران الأهلي في الإمارات.. قنصل مصر يحضر التدريبات وفايلر يعقد محاضرة مع اللاعبين

قرار مفاجئ من فايلر بشأن صفقة الأهلي المحتملة

كواليس جلسة عبد الحفيظ مع فايلر في معسكر الإمارات

مران الأهلي.. الجماهير تحضر التدريبات وفايلر يجهز لاعبيه بالجلسات الفنية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

"وقح".. إليسا تسُب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي

10:54 ص

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status