قبل نوة المكنسة.. إزالة الأجزاء الخطرة من 3 عقارات بالإسكندرية (صور)





وتلقى حى الجمرك بالإسكندرية بلاغ بوجود خطورة من تساقط أجزاء بالعقار 132 الغزالى والعقار 35 والعقار 14 بشارع على بيه الكبير بمنطقة المنشية، وعلى الفور أصدرت نجوى أمين رئيس الحي توجيهات بالانتقال إلى موقع البلاغ حيث انتقلت إدارة المشروعات ومقاول الهدم بالحى ومدير عام ادارة التنظيم وعضو الشئون القانونيه وذلك للمعاينة وإزالة الأجزاء الخطرة.



وتبين أن العقار 132 شارع الغزالى خالى من من السكان ولايوجد به خطورة وصادر قرار إزالة له لسطح الأرض، وعقار 14شارع على بك الكبير خالى من السكان وصادرله قرار إزالة لسطح الأرض.



كما تبين أن العقار رقم 35 شارع على بك الكبير صادر له قرار إزالة دورين وترميم الدور الأرض، وتبين ان به ساكن بالدور الأرضى، وتم التأمين وإزالة الأجزاء الخطرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تواجد الساكن بالعقار.





واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، استعدادتها لاستقبال نوة المكنسة والتي تأتي منتصف الشهر القادم، من خلال شن العديد من الحملات على العقارات الأيلة للسقوط والتي تشكل خطورة على قاطنيها لإزالة الأجزاء الخطرة منها، بالإضافة الى فتح إتصال مع المواطنين من خلال غرفة العمليات الرئيسية أو الموجودة في كل حي.