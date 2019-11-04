مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة بدراجة بخارية بقنا



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، بمصرع إسلام عطا قرشي، 19 عامًا، وإصابة فهد عبدالجواد عبداللاه، 18 عامًا، بكدمات وجروح، مقيمان بقرية أولاد نجم، بعد أن صدمتهما سيارة أثناء استقلالهما دراجة بخارية بمنطقة الشادر وفرت هاربة.



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، منذ قليل، في تصادم دراجة بخارية وسيارة بالقرب من منطقة الشادر بنجع حمادي.