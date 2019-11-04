كيف عبر المتظاهرون بالعراق عن غضبهم من التدخلات الإيرانية في شئون بلادهم؟

منذ عدة أسابيع انطلقت تظاهرات عارمة في شوارع العاصمة العراقية بغداد، امتدت إلى العديد من مدن العراق، من أجل المطالبة بإسقاط النظام نتيجة الفساد المالي، والتدخل الأجنبي في بلادهم، الأمر الذي لفت إليها أنظار وسائل الدول الأخرى.





وتخللت تلك الاحتجاجات أعمال عنف وشغب وإطلاق نار من الشرطة العراقية، الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من 45 قتيلًا، وآلاف الجرحى، حتى اللحظة، الأمر الذي أشغل الغضب في قلوب المتظاهرين، ودفعهم إلى الاستمرار التوافد على الشوارع والميادين.





وحازت تلك التظاهرات على اهتمام كبير الصحف ووسائل الإعلام، ووما زاد من سوء الأوضاع قيام عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، بفصل أكثر من 1000 موظف بمختلف الدرجات من العاملين في القطاع العام، بقضايا الفساد المالي.





وفي خطوة جديدة من قبل المحتجين، قاموا بالتجمع حول القتصلية الإيرانية في العراق من أجل التعبير عن غضبهم بشأن التدخل المستمر من قبل إيران في شئون بلادهم، ما زاد غضب المحتجين اشتعالاً.





ألف متظاهر

وتوافد أكثر من ألف متظاهر في محافظة كربلاء أمام القنصلية الإيرانية للتعبير عن غضبهم من التدخلات الإيرانية في شؤون العراق الداخلية ومحاولة قمع الاحتجاجات من خلال أذرعها.





مقتل 3 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

وقد أعلنت مصادر طبية عراقية، اليوم الإثنين، مقتل 3 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء، وقام المتظاهرون بإشعال الإطارات بجانب سور القنصلية في محاولة منهم لإحراق الجدار.





وقطع المحتجون الشوارع الرئيسية لمناطق الشعب، الزعفرانية، ساحة مظفر، منطقة العبيدي، جزء من طريق شرق القناة، ومنطقة الأمين وساحة الحمزة في مدينة الصدر.





وقطعت أيضًا منطقة الشعلة في جانب الكرخ، وألقت مجموعة من المتظاهرين أنفسهم على الأرض لمنع مرور أي سيارة مدنية أو عسكرية".





طرد البعثة الدبلوماسية الإيرانية من العراق

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن قوى الأمن العراقي فرقت الاحتجاجات أمام قنصلية إيران في كربلاء، التي طالبت بطرد البعثة الدبلوماسية الإيرانية من البلاد، وقامت القوات بتأمين مبنى القنصلية.





متظاهرون عراقيون يرفعون علم بلادهم على القنصلية الإيرانية في كربلاء

وفي هذا السياق، أوضح الضابط في قيادة شرطة كربلاء، النقيب جواد عبد علي، أن "المتظاهرين يحاصرون مبنى القنصلية الإيرانية، وطالبوا برحيل الدبلوماسيين الإيرانيين فورًا من المحافظة وتسليم مبنى القنصلية لهم".





وأضاف النقيب جواد، "أن قوات مكافحة الشغب تحاول إبعادهم عن القنصلية لكن الأعداد كبيرة جدا، وتهتف بشعارات مضادة لإيران والمليشيات التابعة لها".





فيما صرح أحد المتظاهرين، "نرفع شعارات ضد إيران وضد خامنئي وقاسم سليماني، لأنها هي التي دمرت العراق وما زالت تواصل تدميره، لكننا لن ندعها تستكمل مشروعها التدميري وسنطردها خارج بلادنا".





وألقى المتظاهرون الزجاجات الحارقة والحجارة على مبنى القنصلية، فيما اعتلى أحدهم سوى المبنى ورفع العلم العراقي فوقه.





تغريدة ترامب

ومن جهته، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغريدة عبرصفحته عبر موقع التدوينات"تويتر"، أبرز فيها مقطعي فيديو يظهران محتجين عراقيين يشعلون النيران في إطارات لإحراق جدار مقر القنصلية الإيرانية في كربلاء.



