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تجديد حبس حلاق لتحرشه جنسيًا بطفل بالغردقة 15 يوما

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، اليوم الاثنين، بتجديد حبس حلاق 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي الجنسي على طفل في مدينة الغردقة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مباحث قسم أول الغردقة بلاغا من ولي أمر بقيام حلاق يدعى "أ. م. أ"، 28 سنة، باستدراج نجله 10 سنوات والتحرش به جنسيا، وتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام، بعد ثبوت تحريات المباحث بصحة الواقعة وطلب تقرير الطب الشرعي حولها.
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الكلمات المفتاحية

تحرش جنسي تجديد حبس الغردقة

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