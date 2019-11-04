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الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية بميدان النهضة بمدينة الشروق

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير ميدان النهضة بالمدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز لتجميل الميادين، ونظراً لأهمية الميدان وموقعه المتميز كميدان ارتكازي يوزع الحركة المرورية على محوري الشباب والأوسط بالمدينة، وتم اختياره ليكون واجهة مشرفة لسكان ورواد مدينة الشروق.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تضمنت تنسيق الموقع، سواء بتطوير مشايات من الزلط الديكوري، وزراعة النجيل بمساحة (3600م2)، وكذا زراعة عدد 1400 شجرة وزهور، وزراعة عدد 28 نخلة من نوع سيكاس، بالإضافة لأعمال الإنارة بأعمدة ديكورية تتواكب مع الأعمال المنفذة لتضيف لمسة جمالية للميدان.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التطوير تضمنت تنفيذ نافورة  بالميدان، ليصبح الميدان بممشى جزيرة الطريق الأوسط، وكذا متنفس ومتنزه لسكان مدينة الشروق.

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