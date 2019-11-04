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تعرف على المدينة صاحبة النصيب الأكبر في مشروع الإسكان الاجتماعي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 تعد مدينة بدر صاحبة النصيب الأكبر من مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث يوجد بالمدينة 88788 وحدة سكنية إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى5000 وحدة تنفيذ المحافظة.

وكان المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، قد قام بجولة تفقدية  لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر، ورافقه خلال جولته المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو جهاز المدينة.

وتفقد بهجت، مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 351 عمارة و842 عمارة بالحي السابع بالمدينة، ومشروع سكن مصر، ومشروع وحدات الموظفين بالامتداد الشرقي للمدينة، الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وعدداً من المشروعات الأخرى، وكذا أعمال تنسيق الموقع بتلك المشروعات، كما تفقد إحدى عينات وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

ومر بهجات على منطقة الجامعات والمدينة الطبية  لمتابعة أعمال المرافق، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر بالمدينة الطبية العالمية التي من المقرر بناؤها على مساحة 109 أفدنة بالمنطقة، مؤكداً على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق في أقرب وقت.

ووجه مساعد نائب رئيس الهيئة، بسرعة إنجاز المشروعات المختلفة بالمدينة بكفاءة وجودة عالية في التنفيذ، مصدراً تعليماته لمسئولي جهاز المدينة بضرورة التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لسرعة إنجاز المشروعات، وإزالة أية عقبات تعوق سرعة التنفيذ.

من جانبه قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر:  بالنسبة لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تشطيب 1128 وحدة أخرى، وتم بالمشروع تنفيذ مول تجاري، وجارٍ تنفيذ مركز طبي، ومسجد، وتم تخصيص أرض لتنفيذ مدرسة، وبالنسبة لمشروع "سكن مصر" بالمدينة، جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة بالمشروع.

وأضاف رئيس الجهاز: تم الانتهاء من تنفيذ 25464 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 30024 وحدة أخرى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع بالمدينة 8.755 مليار جنيه، وجارٍ الطرح لتنفيذ المرحلة الرابعة وتم عمل الجسات لعدد 33300 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع الإكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة بلغت نحو 80%.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد 9024 وحدة سكنية للموظفين بالجهات الحكومية التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنسبٍ متقدمة، بمساحات  118م2، كما أنه يجري حالياً طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة حسب تنسيق الموقع بالمشروع. 

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