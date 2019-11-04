مستشفى الأحرار بالزقازيق يستقبل بائع فاكهة مصاب بذبح بالرقبة على يد نجل عمه

استقبل مستشفى الأحرار التعليمي، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الإثنين، اليوم، بائع فاكهة مصابًا بجرح قطعي بالرقبة والوجه، علي يد نجل عمه بسبب مشادة بينهما، وتم إخطار النيابة العامة بمدينة الزقازيق، لمباشرة التحقيقات.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا، يفيد بلاغا بوصول "عبدالله.س.س" 40 عامًا بائع فاكهة، مقيم قرية "المفتي" التابعة لمركز كفر شكر محافظة القليوبية، لمستشفى الأحرار مصابًا بجرح قطعي بالرقبة والوجه، وحالته خطرة، وجرى إيداعه بالعناية المركزة.



وتبين من التحريات الأولية، قيام "محمود.ج.س" نجل عم المجني عليه، بإحداث إصابته، بسلاح أبيض "سنجة" برقبته والوجه، لحدوث مشادة كلامية بينهما منذ أيام، بسب خلافات عائلية، وتم الصلح بينهما، لكن المتهم قام بذبح نجل عمه، وحالته خطيرة، وتحرر محضر وإحالته لمركز كفر شكر للتحقيق من قبل النيابة العامة.