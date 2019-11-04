نائب محافظ البحر الأحمر تتابع مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف السمع لحديثى الولادة





تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين وحدة الميناء الصحية بمدينة الغردقة لمتابعة سير العمل بها والتأكد من وجود الأطباء بكافة التخصصات المطلوبة.وتفقدت أيضا الدكتورة يسرا وحدة قياس السمعيات بالوحدة والمتخصصة في الكشف عن علاج ضعف وفقدان السمع بالمجان عند الأطفال حديثي الولادة والتي تأتي تحت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.طالبت النائبة بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالأطباء لمعرفة مدي التزام حضور وانصراف الأطباء.واكدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، على أن مهمتنا ومسؤوليتنا في العمل الحكومة هي التخفيف من العبء على أهالينا وتقديم الخدمة الصحية المطلوبة على أعلى مستوي.