إحالة المتهم بقتل بائعة فاكهة وحفيدتها بالشرقية للجنايات

أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المتهم بقتل بائعة فكاهة بديرب نجم تبلغ من العمر 63 سنة وحفيدتها التي تبلغ من العمر 3 سنوات، لمحكمة جنايات الزقازيق، لتحديد جلسة لمحاكمته.



وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف غموض مقتل ربة منزل وحفيدتها داخل منزل الأولي بمدينة ديرب نجم، حيث لقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير مباحث الشرقية، يفيد بلاغا بالعثور علي " أمال ع إ ع " 65 سنة بائعة فاكهة،وحفيدتها" حبيبة أ ع ف" 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأولي بشارع المرور بندر ديرب نجم، وتبين العثور عليهما مصابين بضربات بالرأس، وأنتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث ديرب نجم، لجمع المعلومات الأولية لكشف ملابسات الحادث، وتبين وجود إصابات متفرقة بالرأس بالجثتين.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العميد محمد الشعراوي، رئيس مباحث المديرية، وضم الرائد عبد المنعم علاء رئيس مباحث ديرب نجم ومعاونيه، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، برئاسة اللواء ماجد الأشقر، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة " إبراهيم ص" 30 سنة صديق نجل المجني عليها، أثناء تفريغ الكاميرات بالمنطقة تم مشاهدته أثناء دخوله المنزل ليلة الحادث، وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة وقام بالتخلص من المجني عليها ومن الطفلة خوفا من الإفصاح عنه عندما شاهدته في المنزل حيث قام أيضا بسرقة المجني عليها، ثم أختبئ في مدينة العاشر من رمضان وتم القبض عليه وإحالته للنيابة.