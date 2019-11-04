على نغمات آلة "الهارب".. الآثار تفتتح المؤتمر الدولي لعلماء المصريات بالأهرامات

تحت سفح أهرامات الجيزة وعلى نغمات آلة الهارب، احتفلت مساء أمس وزارة الآثار بافتتاح الدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، حيث أقامت حفل عشاء موسيقي بمنطقة أهرامات الجيزة.





شهد الحفل ٦٠٠ عالم آثار من مصر وأنحاء العالم وأربعة وزراء هم الدكتور خالد العناني وزير الآثار ورئيس المؤتمر، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى سفراء بعض الدول الأجنبية و العربية في مصر.





وخلال الحفل رحب الدكتور العناني بالحاضرين وقال لهم بأن الدورة الثانية عشر لهذا المؤتمر في مصر ستكون مختلفةً عن كل الدورات السابقة، حيث يسعد الوزارة إقامة أكثر من فاعلية للسادة المشاركين بالمؤتمر، تجوب بهم تاريخ مصر الطويل بمختلف عصوره التاريخية، من خلال تنظيم ثلاث فعاليات؛ الأولي كانت تحت سفح الهرم ، والثانية بقلعة صلاح الدين، وقد حرص شركاؤنا الدائمون المُتمثلون في معاهد الآثار الأجنبية في مصر على المشاركة الفعالة مع وزارة الآثار باستضافة حفل عشاء بقصر الأمير مُحمد على بالمنيل.





وقد انبهر الحاضرون بتنظيم الحفل ومكانه تحت سفح الأهرامات، كما حرصوا علي تسجيل تواجدهم بالحفل وفي هذه المنطقة بالتقاط الصور التذكارية لهم.





يذكر أنه تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح أمس الأحد، الدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات والتي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر2019.





كما كرم وزير الآثار عدد من علماء الآثار لما بذلوه من جهود و عطاء لمصر و لعلم المصريات هم عالم الآثار الألماني د. ستيفان زايلدن مايو مدير معهد الآثار الألماني بالقاهرة وعالم الآثار الياباني ساكوچي يوشيمورا ، وعالم الآثار الأمريكي د. مارك لينر، و عالم الآثار المصري د. زاهي حواس.



