عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

صدم رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي المنتظر ضمه إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وطلب مدرب الأهلي مشاهدة اللاعب على الطبيعة خلال مشاركته مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 لأنه ليس من المنطقى أن يتعاقد مع لاعب من خلال الفيديوهات القديمة فقط.

وترغب القلعة الحمراء في التعاقد مع نجم الزمالك السابق الذي كان يسعى لإنهاء الصفقة بأسرع وقت، بينما قرر حسام المدير الفني لمنتخب مصر ضمه إلى قائمة الفراعنة خلال مواجهتي كينيا وجزر القمر يومي يومي 14 و18 نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

وشارك كهربا في 4 مباريات مع فريقه البرتغالي منذ رحيله عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي وسجل هدفًا.