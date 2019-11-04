من داخل المستشفى.. شاهد أحدث ظهور للقديرة نادية لطفي





وظهر في الصورة كلا من الفنانة رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، ودنيا وإيمي سمير غانم، وعلقت "شلبي": "بنحبك يا نادية لطفي".





رسالة دنيا سمير غانم لنادية لطفي ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورًا من الزيارة معلقة عليها قائلة: "شكرا لأجمل نجمة.. الجميلة نادية لطفي على إنها إدتنا الفرصة الحلوة دي إننا نستمتع بيها وبجمالها وجمال روحها الدائم ما شاء الله.. ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا".





تصدرت الفنانة القديرة نادية لطفي، قائمة مؤشرات البحث على جوجل، بعد أن نشرت صورتها الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".