الأرصاد: الجو بمصر من أفضل الأجواء في العالم.. استمتعوا





قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية مستمر حتى نهاية الأسبوع، وارتفاع في درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي بمعدل درجتين نهارًا.وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة الصغرى، حيث يصل الفرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى إلى نحو 10 درجات، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 19 درجة.ونصحت المواطنين الذين يتواجدون خارج المنزل ليلا أن يرتدوا ملابس خريفية حتى لا يصابوا بنزلة برد، لافتة إلى أن الشبورة المائية ستزداد خلال الفترات القادمة، مناشدة السائقين القيادة بحذر على الطرق القريبة من المسطحات المائية، مضيفة أن الجو في مصر الآن من أفضل الأجواء على مستوى العالم، ويجب أن نستمتع به.