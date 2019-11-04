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لأول مرة.. الأهرامات تحتضن احتفالات "الشباب الإفريقي" الجمعة المقبل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:34 ص
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احتفالات الشباب الإفريقي
احتفالات الشباب الإفريقي
الفجر الفني
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ينظم صوت شباب أفريقيا، تزامنا مع احتفالات الشباب الإفريقي الذي أطلقها الاتحاد الأفريقي، والمقرر لها شهر نوفمبر من كل عام، احتفالية لشباب القارة السمراء المتواجدين بالقاهرة.

 

الاحتفالية تقام بالتعاون مع منظمة الأفريقية للثقافة وتنشيط السياحة والتنمية الاقتصادية المستدامة، يوم الجمعة المقبل بالأهرامات بمنطقة الجيزة.

 

سر اختيار الأهرامات

 

وتم اختيار الأهرامات لأنها تمثل تراث وتاريخ الحضارة المصرية، لذلك تم اختيار تلك المكان حيث يقيم به الحدث التاريخي الذي ينعقد لأول مرة.

 

ويتضمن الاحتفال مشاركة جنسيات مختلفة من الدول الإفريقية، وخلال اليوم سيرتدون الملابس التقليدية لدولتهم التي تعبر عن الثقافة والتراث، وفي نهاية يتم الالتقاط الصور التذكارية.

 

بالإضافة الي فقرات فنية للدول المشاركة، وتزامنا مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي، ويهدف إلي دمج الحضارات والتعرف والتبادل الثقافات، ولتعزيز الاعتراف بالشباب كعامل رئيسي للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء المجتمع الإفريقي.

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