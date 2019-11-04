اسعار العملات اليوم في مصر الإثنين 4-11-2019.. أداء متباين مقابل الجنيه

اسعار العملات اليوم في مصر





شهدت اسعار العملات اليوم في مصر الاثنين 4-11-2019 حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري وذلك في ظل ارتفاع الجنيه المصري مقابل عدد كبير من العملات العربية والاجنبية خلال الفترة الماضية وبالأخص الدولار الأمريكي الذي سجل سعر الجنيه أمامه ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات الفترة الماضية ليصل إلى أعلى مستوى في عامين وننشر فيما يلي اخر تحديثات اعار العملات اليوم في مصر مقابل الجنيه وفقا لتحديثات البنك الاهلى المصري وجائت كما يلي:





أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 4 نوفمبر في البنوك





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0671 جنيهًا للشراء 16.1934 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر 1 يورو يساوي 17.9509 جنيهًا للشراء 18.0657 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الجنيه الا سترليني 20.8618 جنيهًا للشراء 20.9866 جنيهًا للبيع، بينما سجل الفرنك سويسري 16.2995 جنيهًا للشراء 16.4074 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو 14.8741 جنيهًا للشراء 14.9707 جنيهًا للبيع .



