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اسعار العملات اليوم في مصر الإثنين 4-11-2019.. أداء متباين مقابل الجنيه

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:23 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر 

شهدت اسعار العملات اليوم في مصر الاثنين 4-11-2019 حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري وذلك في ظل ارتفاع الجنيه المصري مقابل عدد كبير من العملات العربية والاجنبية خلال الفترة الماضية وبالأخص الدولار الأمريكي الذي سجل سعر الجنيه أمامه ارتفاعات كبيرة خلال تعاملات الفترة الماضية ليصل إلى أعلى مستوى في عامين وننشر فيما يلي اخر تحديثات اعار العملات اليوم في مصر مقابل الجنيه وفقا لتحديثات البنك الاهلى المصري وجائت كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 4 نوفمبر في البنوك 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0671 جنيهًا للشراء 16.1934 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر 1 يورو  يساوي 17.9509 جنيهًا للشراء 18.0657 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني 20.8618 جنيهًا للشراء 20.9866 جنيهًا للبيع، بينما سجل الفرنك سويسري 16.2995 جنيهًا للشراء 16.4074 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو 14.8741 جنيهًا للشراء 14.9707 جنيهًا للبيع .

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

اسعار العملات العربية اليوم في البنوك المصرية
سجل سعر الريال سعودي 4.2902 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتى 53.0368 جنيهًا للشراء 53.3840 جنيهًا للبيع، وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين.

اسعار العملات الاجنبية على مستوى العالم

استقر الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوياته  خلال الفترة الماضية أمام الدولار الأمريكي، وحققت العملة الاوروبية مكاسب بنحو 5.31 بالمائة أمام الدولار الأمريكي لينهي تعاملات أكتوبر عند مستوى 1.2942 دولار بعد أن بدأ الشهر عند 1.2289 دولار.

متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0671

16.1934

يورو

17.9618

18.0657

جنيه إسترليني

20.8618

20.9866

فرنك سويسري

16.2995

16.4074

100 ين ياباني

14.8741

14.9707

ريال سعودي

4.2902

4.3173

دينار كويتي

53.0368

53.3840

درهم اماراتي

4.3808

4.4084

اليوان الصيني

2.2846

2.2992




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