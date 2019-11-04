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"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
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رقصات مجرية
رقصات مجرية
أحمد رمضان متولي
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أحيت عازفة الهارب كلارا بابل، وعازف التوباز المجري  كوفاكس زالان، حفلا موسيقيا ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل في دورته الثانية بقصر الأمير محمد، وسط حضور جماهيري كبير.

 

رقص الثعلب وأوراق الخريف   

 

ففي الفاصل الأول قدمت "كلارا" بصحبة "كوفاكس" عدد من المقطوعات الموسيقية المجرية التي تتميز بالطابع الكلاسيكي، منها "رقصات مجرية قديمة، رقص الثعلب، اللحن الفاصل، التفاصيل للموسيقار هاري جونس، الرقصات الشعبية الرومانية، في المساء، تكريم السقاة، أوراق الخريف، بحاجة إلى كلمة آخرى"، وأختتم الفاصل الأول بعزف مقطوعة موسيقية بعنوان "تشاردش" وهي رقصة وطنية مجرية.

 

وفي الفاصل الثاني التقي الجمهور بعازفة الكمان "نادين ويبر"، وديفيد هيلز عازف البيانو النمساوي الشهير، وقدموا عدد من المعزوفات الكلاسيكية لـ"Violin sonata in G minor، La Campanella".

 

سحر الشرق ممزوج بالموسيقي العالمية  

 

ثم صعد فريق "تريو آريتو"، وقدموا مقطوعات موسيقية للموسيقار العالمي "بيتهوفن"، منها :"Piano Trio in E-flat, Op.70 No.2، Poco sostenuto-Allegro، Ma non troppo، Allegretto، Allegretto ma non troppo، Finale: Allegro".

 

وحرصا منه علي تقديم رسالة موسيقيه جادة للجميع قام المهرجان بدعوة اوركسترا النور والأمل لحضور الحفل والتعرف علي الثقافات الموسيقية الأخرى .

 

 مهرجان "متحف المنيل" تنظمه جمعية أصدقاء المنيل برئاسة الأمير عباس حلمي، وتستمر فعالياته حتي ٩ نوفمبر الجاري، ويقام برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة.

"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
"رقصات مجرية" بقصر الأمير محمد ضمن فعاليات مهرجان متحف المنيل (صور)
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