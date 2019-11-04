سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 4-11-2019 - تحديث جديد لسعر العملة بعد انخفاضها أمس

سعر الدولار اليوم في مصر





شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار الاثنين 4-11-2019، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة في السوق المصري، وننشر فيما يلي اخر تحديث لأسعار الدولار في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم في ظل التراجع المستمر للعملة الامريكية مقابل الجنيه المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في مصر 4 نوفمبر 2019





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك البركة، 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.8 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع ، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.



