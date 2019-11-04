Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 4-11-2019 - تحديث جديد لسعر العملة بعد انخفاضها أمس
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:13 ص
Advertisements
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر
شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار الاثنين 4-11-2019، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة في السوق المصري، وننشر فيما يلي اخر تحديث لأسعار الدولار في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم في ظل التراجع المستمر للعملة الامريكية مقابل الجنيه المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:
سعر الدولار اليوم في مصر 4 نوفمبر 2019
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك البركة، 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.8 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع ، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر
انخفاض الدولار مقابل الجنيه
تراجع سعر الدولار خلال تعاملات امس الاربعاء في عدد من البنوك وهي (البنك المركزي وبنك عودة وبنك البركة وبنك كريدي أجريكول).
وكان سعر الدولار قد شهد حالة من الانخفاض في البنوك خلال اليومين الماضيين، حيث سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس إلى مستوى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار مستقرا في بنكي البركة، وكريدي أجريكول عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
Advertisements