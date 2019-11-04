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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بسطح منزل في الحوامدية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:20 ص
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حريق
حريق
محمد جابر
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أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، حريق نشب أعلى سطح منزل بمنطقة العزبة الشرقية بنطاق قسم شرطة الحوامدية، صباح اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق أعلى سطح منزل بمنطقة العزبة الشرقية بنطاق قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر طفلة الحوامدية سيارات الاطفاء حريق الحماية المدنية الامن المركزي

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