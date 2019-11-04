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في محاولة لخفض تلوث الهواء.. العاصمة الهندية تطرد بعض السيارات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:23 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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طردت السلطات في العاصمة الهندية، نيودلهي، اليوم الاثنين، عدد من السيارات على الطرق مع لوحات أرقام تنتهي في عدد فردي في محاولة لخفض تلوث الهواء الخطير في المدينة.

وتجاوز مؤشر جودة الهواء في سفارة الولايات المتحدة، الذي يقيس تركيز جزيئات PM 2.5 الصغيرة، 500، مما يشير إلى تفاقم خطير في أمراض القلب والرئة، ووفيات مبكرة عند الأشخاص المصابين بأمراض حالية وكبار السن، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وكما أوردت الوكالة، التلوث في هذا المستوى يعني أيضًا خطرًا كبيرًا للتأثيرات على الجهاز التنفسي لعامة السكان.

وأعلنت حكومة نيودلهي عن حالة طوارئ صحية عامة، وفرضت نظامًا "فرديًا عادلًا" على المركبات الخاصة، على الأقل حتى 15 نوفمبر.

اليوم الاثنين، أصبح السائقون الذين يحملون لوحات أرقام زوجية هم المحظوظون. كانت حركة المرور في الصباح ضعيفة ويبدو أن السائقين كانوا يطيعون القاعدة - وحسب الوكالة، لم ير مراسل لـ "رويترز" أي سيارات تحمل لوحات أرقام غريبة- فردية- في الشوارع.

وقال ساغار باجاج (29 عاما) الذي يكافح من أجل العثور على سيارة أجرة في كونوت بليس بوسط دلهي: "إنه أمر مزعج للغاية لأنني لن أقوم به في الوقت المناسب لاجتماعاتي".

وأضاف "باجاج"، أنه يقود السيارة عادة إلى العمل ولكن لوحة ترخيص سيارته تنتهي بالرقم الفردي.

تم استبعاد خدمات ركوب التاكسيات من القاعدة وأعلن كل من Uber و Ola أنهما لن يفرضا زيادة في الأسعار خلال فترة الخطة الفردية.

يساهم عادم المركبات إلى جانب الانبعاثات الناتجة عن الصناعة في أكثر من 50٪ من تلوث الهواء في دلهي في معظم أيام السنة، وفقًا للتقديرات الرسمية.

كما أمرت المدينة بإغلاق المدارس اليوم الاثنين، وطلبت السلطات وقف جميع أعمال البناء.

أظهر مراقب حكومي يوم الأحد، أن جودة الهواء قد وصلت إلى أسوأ مستوى لها خلال العام، حيث بلغت 494 على مقياس 500. وكان المستوى أعلى بكثير من 400 في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ووفقًا لرصد مؤشر جودة الهواء عبر الإنترنت، AirVisual، كانت نيودلهي هي المدينة الرئيسية الأكثر تلوثًا في العالم اليوم الاثنين، بمعدل ضعفي في لاهور في باكستان، والتي كانت في المرتبة الثانية.

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نيودلهي دلهي تلوث الهواء الهند التلوث

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