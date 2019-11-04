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محتجون يقطعون شوارع العاصمة العراقية بغداد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:42 ص
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مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
وكالات
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قطع عدد من المحتجين، صباح اليوم الإثنين، شوارع العاصمة العراقية بغداد، استمراراً للعصيان المدني الذي أعلنوه، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، قطع المحتجون الشوارع الرئيسية لمناطق الشعب، الزعفرانية، ساحة مظفر، منطقة العبيدي، جزء من طريق شرق القناة، ومنطقة الأمين وساحة الحمزة في مدينة الصدر.

 

وقطعت أيضًا منطقة الشعلة في جانب الكرخ، وألقت مجموعة من المتظاهرين أنفسهم على الأرض لمنع مرور أي سيارة مدنية أو عسكرية".

 

انطلقت منذ أيام تظاهرات عارمة في شوارع العاصمة العراقية بغداد، والتي تمددت إلى العديد من مدن العراق، حيث تخللها أعمال عنف وشغب وإطلاق نار من الشرطة العراقية، الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من 45 قتيلًا، وآلاف الجرحى، حتى اللحظة، الأمر الذي أشغل الغضب في قلوب المتظاهرين، ودفعهم إلى الاستمرار التوافد على الشوارع والميادين.

 

وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام نتيجة الفساد المالي، والتدخل الأجنبي في بلادهم، الأمر الذي لفت إليها أنظار وسائل الدول الأخرى، وكذلك حازت على اهتمام كبير الصحف ووسائل الإعلام، ووما زاد من سوء الأوضاع قيام عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي،بفصل أكثر من 1000 موظف بمختلف الدرجات من العاملين في القطاع العام، بقضايا الفساد المالي.

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