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المتظاهرون يغلقون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:42 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أغلق المتظاهرون الطرق في بيروت وفي أجزاء أخرى من لبنان اليوم الاثنين، مما زاد من موجة المظاهرات التي شلت البلاد لأكثر من أسبوعين.

يحتج المتظاهرون على النخبة الحاكمة في لبنان منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى استقالة سعد الحريري كرئيس للوزراء الأسبوع الماضي.

وقال شهود ان عددا من الطرق الرئيسية أغلقت في العاصمة بيروت. تم إلغاء المدارس للأسبوع الثالث.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية إن المتظاهرين أغلقوا الطرق في مناطق أخرى بما في ذلك مدينة طرابلس الشمالية وجنوب بيروت في منطقة خلده على الطريق السريع الرئيسي إلى جنوب لبنان.

وقد استقال الحريري يوم الثلاثاء بعد أن قال إنه فشل في حل الأزمة التي أطلقتها الاحتجاجات ضد نخبة حاكمة متهمة بالفساد المستشري وتوجيه لبنان نحو الانهيار الاقتصادي.

وقد عارض حزب الله، وهو خصم سياسي للحريري، قراره، قائلًا إنه سيضيّع الوقت اللازم لسن الإصلاحات اللازمة بشكل عاجل لسد الثغرات في تمويل الدولة.

وقال زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب متلفز "يجب تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن... ويجب علها أن تستمع إلى مطالب الناس الذين خرجوا إلى الشوارع".

وأضاف "يجب أن يكون هناك عمل جاد لأن الوقت ضيق وكذلك صبر الناس"، مشيرا الي أن هدف الحكومة يجب أن يكون استعادة الثقة.

بعد تحذير الأسبوع الماضي من فراغ السلطة الذي قد يؤدي إلى الفوضى وحتى الحرب الأهلية، قال نصر الله يوم الجمعة إن "صبر ووعي" اللبنانيين سيساعدهم لتجنب مثل هذه السيناريوهات.

أوضحت الكتلة البرلمانية لحزب الله الخميس، إن استقالة سعد الحريري كرئيس للوزراء، ستهدر الوقت المتاح لسن الإصلاحات التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.

وفي بيان متلفز قرأه أحد نوابها، قالت الكتلة إن المشاورات البرلمانية يجب أن تأخذ "مجراها الطبيعي" لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة.

وقال البيان "لقد دع الكتلة (البنك المركزي) إلى اتخاذ جميع التدابير والخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضمان تجنب خروج الوضع النقدي في البلاد عن السيطرة، وخاصة في هذا الوقت الدقيق والصعب".

واستقال الحريري الثلاثاء الماضي، وتوغل المئات من أنصار "حزب الله" في معسكر الاحتجاج الرئيسي المناهض للحكومة في العاصمة اللبنانية، وأشعلوا النار في الخيام وحطموا الكراسي البلاستيكية وطردوا المحتجين.

هذا وتجولت شرطة مكافحة الشغب في الشوارع لكنها بدت عاجزة عن إيقاف المتظاهرين، الذين هتفوا بالشعارات الدينية الشيعية، واندلعت المشاجرات في البداية في وقت مبكر من اليوم، عندما قام الرجال بإخلاء المحتجين من الطرق الرئيسية، قبل شن هجومهم على موقع الاحتجاج الرئيسي في بيروت، حيث يقيم المتظاهرون في المخيمات منذ ما يقرب من أسبوعين.

مثلت هذه الثورة نقطة تحول عنيفة في احتجاجات لبنان، التي دعت إلى استقالة الحكومة والإطاحة بالطبقة السياسية، التي هيمنت على البلاد منذ حربها الأهلية بين عامي 1975 و1990، وتسيطر الحكومة على الفصائل المتحالفة مع حزب الله، أقوى جماعة مسلحة في البلاد.

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مظاهرات لبنان حزب الله جماعة حزب الله اللبنانية استقالة سعد الحريري

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