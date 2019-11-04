هل يكرر الاوليمبي المصري إنجاز أمستردام 1928 ؟
يتأهب الشعب المصري لإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 والتي سيشارك بها ثمانية منتخبات أفريقية تم تقسيمها على مجموعتين .
ضمت المجموعة الاولى منتخبات مصر
ومالي والكاميرون بالإضافة إلى المنتخب الغاني فيما سيلعب في المجموعة الثانية
منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والمنتخب الزامبي .
وفي التقرير التالي يسلط معكم "
الفجر الرياضي " الضوء على ابرز مشاركات المنتخب المصري الأوليمبي في
الأوليمبياد .
البداية كانت مع إنجاز الفراعنة في
دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في العاصمة الهولندية أمستردام عام 1928 وقت
أن حصل المنتخب وقتها على المركز الرابع .
وبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة
بمواجهة المنتخب التركي في الدور الاول ونجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة عرضية إستقرت
عند 7-1 .
وسجل سباعية الفراعنة في تلك
المباراة مختار التتش هاتريك ومحمد حمودة هدفين وجمبيل الزوبير وعلي رياض هدفاً
لكلاً منهما .
وفي الدور الثاني نجح المنتخب المصري
في تحقيق الفوز على المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف من إمضاء مختار التتش وعلي
رياض .
وبفوزه في مباراتي الدور الأول
والثاني وجد المنتخب المصري نفسه في الدور نصف النهائي لمواجهة التانجو الأرجنتيني
الذي إكتسح الفراعنة بسداسية نظيفة .
وفي لقاء تحديد المركزين الثالث
والرابع خسر المنتخب المصري بنتيجة 11-3 من منتخب إيطاليا ليحصد المركز الرابع في
إنجاز تاريخي .
وحصل على الميدالية الذهبية في تلك
النسخة من البطولة المنتخب الأوروجوياني بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين
مقابل هدف واحد .
وقاد المنتخب المصري في تلك
المنافسات المدير الفني الأسكتلندي جيمس ماكراي وشهدت البطولة رفض النادي الأهلي
سفر اللاعب حسين حجازي مع البعثة بعد أن تم إيقافه لمدة 90 يوماً " ثلاثة
أشهر ".
ويطمح شوقي غريب ورفاقه في تحقيق
واحد من المراكز الأولى المؤهلة مباشرةً إلى أوليمبياد طوكيو 2020 لتحقيق إنجاز
رفقائهم في أمستردام 1928 .