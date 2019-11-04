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هل يكرر الاوليمبي المصري إنجاز أمستردام 1928 ؟

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:25 ص
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منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
محمد أيمن
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 يتأهب الشعب المصري لإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 والتي سيشارك بها ثمانية منتخبات أفريقية تم تقسيمها على مجموعتين .

 

ضمت المجموعة الاولى منتخبات مصر ومالي والكاميرون بالإضافة إلى المنتخب الغاني فيما سيلعب في المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والمنتخب الزامبي .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على ابرز مشاركات المنتخب المصري الأوليمبي في الأوليمبياد .

 

البداية كانت مع إنجاز الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في العاصمة الهولندية أمستردام عام 1928 وقت أن حصل المنتخب وقتها على المركز الرابع .

 

وبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب التركي في الدور الاول ونجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة عرضية إستقرت عند 7-1 .

 

وسجل سباعية الفراعنة في تلك المباراة مختار التتش هاتريك ومحمد حمودة هدفين وجمبيل الزوبير وعلي رياض هدفاً لكلاً منهما .

 

وفي الدور الثاني نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف من إمضاء مختار التتش وعلي رياض .

 

وبفوزه في مباراتي الدور الأول والثاني وجد المنتخب المصري نفسه في الدور نصف النهائي لمواجهة التانجو الأرجنتيني الذي إكتسح الفراعنة بسداسية نظيفة .

 

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع خسر المنتخب المصري بنتيجة 11-3 من منتخب إيطاليا ليحصد المركز الرابع في إنجاز تاريخي .

 

وحصل على الميدالية الذهبية في تلك النسخة من البطولة المنتخب الأوروجوياني بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد .

 

وقاد المنتخب المصري في تلك المنافسات المدير الفني الأسكتلندي جيمس ماكراي وشهدت البطولة رفض النادي الأهلي سفر اللاعب حسين حجازي مع البعثة بعد أن تم إيقافه لمدة 90 يوماً " ثلاثة أشهر ".

 

ويطمح شوقي غريب ورفاقه في تحقيق واحد من المراكز الأولى المؤهلة مباشرةً إلى أوليمبياد طوكيو 2020 لتحقيق إنجاز رفقائهم في أمستردام 1928 .

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الكلمات المفتاحية

مصر الأوليمبي المالي الاهلي أوليمبياد طوكيو 2020

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