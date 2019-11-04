هل يكرر الاوليمبي المصري إنجاز أمستردام 1928 ؟

يتأهب الشعب المصري لإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 والتي سيشارك بها ثمانية منتخبات أفريقية تم تقسيمها على مجموعتين .

ضمت المجموعة الاولى منتخبات مصر ومالي والكاميرون بالإضافة إلى المنتخب الغاني فيما سيلعب في المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والمنتخب الزامبي .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على ابرز مشاركات المنتخب المصري الأوليمبي في الأوليمبياد .

البداية كانت مع إنجاز الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في العاصمة الهولندية أمستردام عام 1928 وقت أن حصل المنتخب وقتها على المركز الرابع .

وبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب التركي في الدور الاول ونجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة عرضية إستقرت عند 7-1 .

وسجل سباعية الفراعنة في تلك المباراة مختار التتش هاتريك ومحمد حمودة هدفين وجمبيل الزوبير وعلي رياض هدفاً لكلاً منهما .

وفي الدور الثاني نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف من إمضاء مختار التتش وعلي رياض .

وبفوزه في مباراتي الدور الأول والثاني وجد المنتخب المصري نفسه في الدور نصف النهائي لمواجهة التانجو الأرجنتيني الذي إكتسح الفراعنة بسداسية نظيفة .

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع خسر المنتخب المصري بنتيجة 11-3 من منتخب إيطاليا ليحصد المركز الرابع في إنجاز تاريخي .

وحصل على الميدالية الذهبية في تلك النسخة من البطولة المنتخب الأوروجوياني بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد .

وقاد المنتخب المصري في تلك المنافسات المدير الفني الأسكتلندي جيمس ماكراي وشهدت البطولة رفض النادي الأهلي سفر اللاعب حسين حجازي مع البعثة بعد أن تم إيقافه لمدة 90 يوماً " ثلاثة أشهر ".

ويطمح شوقي غريب ورفاقه في تحقيق واحد من المراكز الأولى المؤهلة مباشرةً إلى أوليمبياد طوكيو 2020 لتحقيق إنجاز رفقائهم في أمستردام 1928 .