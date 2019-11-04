Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروع بالشرقية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:40 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
Advertisements
لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب 2 آخرين بإصابات بالغة، اليوم، في حادث تصادم وقع أمام قرية شبرا النخلة، دائرة مركز بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة التي صرحت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصام أمام قرية شبرا النخلة بين دراجتين بخارتين، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 وتم نقل الجثتين والمصابين إلي مستشفي بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

قوات الامن حادث مروع حادث تصادم الشرقية

أخبار تهمك

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميسي وسواريز يغلقان الباب في وجه نجم البارسا

منذ ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. النيابة تخلي سبيل 3 غواصين من طاقم المركب المحترق بمرسى علم

منذ حوالي 6 ساعات

راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول صورة لنجمة "ستار أكاديمي" بعد استئصال الأطباء ورما من دماغها

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 10 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم دراجتين بخاريتين بالمنيا

حادث تصادم بمدخل العاشر من رمضان يسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 20

مصرع 3 شباب وإصابة الرابع في حادث تصادم بين دراجتين بالشرقية

مصرع ربة منزل ونجلها بالشرقية أثناء التوجه لمطار القاهرة للسفر للحج (صور)

انتحار مبيض محارة تناول مادة كاوية بالشرقية

عاجل.. إصابة 5 أشخاص في حادث مروع بأبو حماد بالشرقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:18 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

عاجل.. ميسي وسواريز يغلقان الباب في وجه نجم البارسا

07:54 ص

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

02:13 ص

راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر

04:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status