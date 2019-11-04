مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروع بالشرقية

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب 2 آخرين بإصابات بالغة، اليوم، في حادث تصادم وقع أمام قرية شبرا النخلة، دائرة مركز بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة التي صرحت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.



تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصام أمام قرية شبرا النخلة بين دراجتين بخارتين، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 وتم نقل الجثتين والمصابين إلي مستشفي بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة.





