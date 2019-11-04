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"ترامب": "بيلوسي" فقدت عقلها بشأن عزلي وعليها العودة إلى كاليفورنيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، "فقدت عقلها" بشأن عزله، وعليها العودة إلى ديارها لأن دائرتها الانتخابية في الكونجرس بكاليفورنيا "ستذهب إلى الجحيم".

وقال "ترامب"، يوم أمس الأحد، للمراسلين في الحديقة الجنوبية بعد عودته إلى البيت الأبيض من نيويورك، إن نانسي بيلوسي "فقدت عقلها، وأعتقد بصراحة أنها يجب أن تعود إلى المنزل إلى سان فرانسيسكو".

وأضاف "ترامب": "إذا نظرت إلى ما يحدث لدائرتها الانتخابية، فإن دائرتها الانتخابية ستذهب إلى الجحيم".

وانتقدها "ترامب"، قائلًا: "المشردون ليس لهم اي اهتمام ... الإبر في جميع أنحاء الشوارع ... مع الأشياء الفظيعة التي يتم غسلها في المحيط الهادئ. كل ما تفكر فيه هو الإقالة".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "لكنها لا تريد الإقالة. هل تعرفون من يريد الإقالة؟ الناس الذين يديرون الحزب، اليسار الراديكالي".

وبدأ الديمقراطيون تحقيقًا في قضية العزل ضد ترامب في أواخر سبتمبر بعد أن كشفت شكوى تفيد بأن الرئيس الأمريكي قام بالضغط على الرئيس الأوكراني زيلينسكي للتحقيق في أنشطة نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يأمل في الحصول على الرئاسة في شركة الغاز الأوكرانية بوريسا.

وقالوا، إن "ترامب" أصدر نسخة من محادثته مع "زيلينسكي" لإثبات أنه لم يكن هناك أي خطأ في ذلك، مضيفًا، أن التحقيق في الإقالة كان "خدعة".

وتتوقع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بدء جلسات الاستماع العلنية في التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب في شهر نوفمبر.

وقالت بيلوسي وهي ديمقراطية في مقابلة مع "بلومبرج": "أي قضية لمساءلة الرئيس الجمهوري "يجب أن تكون قاطعة".

وكان مجلس النواب، المنقسم بشدة، اتخذ خطوة كبيرة، الخميس، ضمن جهوده لمساءلة ترامب، ووافق على قواعد المرحلة التالية في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون، ومنها عقد جلسات علنية.

وفي أول اختبار رسمي لمدى التأييد للتحقيق الخاص بالمساءلة، وافق المجلس على المضي قدما في التحقيق بتأييد 232، واعتراض 196 عضوا.

ويتركز التحقيق الخاص بمساءلة ترامب على اتصال هاتفي يوم 25 يوليو طلب فيه ترامب من الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن النائب السابق للرئيس وابنه هانتر الذي عمل مديرا لشركة بوريسما الأوكرانية للطاقة. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.


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نانسي بيلوسي عزل ترامب دونالد ترامب ترامب الرئيس الامريكي

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