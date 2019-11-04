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السرية كلمة سر شوقي غريب لتحقيق أمم أفريقيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:13 ص
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شوقي غريب
شوقي غريب
محمد أيمن
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 يفرض شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي تحت ثلاثة وعشرين عاماً سرية كبيرة على التدريبات وذلك قبل إنطلاقة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي من المنتظر أن تنطلق بداية من يوم 8 نوفمبر وتحتضنها مدينة القاهرة .

 

وفي تصريحات صحفية أدلى بها غريب أكد أنه يطمح في أن تساند الجماهير المصرية الفراعنة ويمتنى منهم الحضور في المدرجات لمؤازرة اللاعبين ومنحهم الكثير من الدوافع المعنوية الكبيرة لتحقيق الحلم وهو الفوز باللقب والوصول إلى أوليمبياد طوكيو التي ستقام العام المقبل 2020.

 

ومن ناحية أخرى فإن حالة الإنضباط التي فرضها المدير الفني للأوليمبي على اللاعبين داخل المعسكر متمثلة في منع حضور الإعلاميين للتدريبات ما يجعلها تقتصر على أعضاء الجهاز الفني فقط والطاقم المشارك ضمن إعداد وتهيئة أرضية الملعب فقط .

 

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بصفته المنظم ويلعب في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات غاية في القوى مثل المنتخب الغاني صاحب البصمة الأولى في الأوليمبياد بالإضافة إلى منتخب مالي والمنتخب الكاميروني الذي يتوفر على لاعبين يشاركون في الأندية الأوروبية الكبرى .

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غانا شوقي غريب امم افريقيا تحت 23 سنة المالي الكاميرون

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