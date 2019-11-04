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في تحدِ صريح.. مسؤولي ميزانية البيت الأبيض يتخطون شهادة عزل "ترامب"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية، بأن مسؤولي مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية قرروا عدم الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب الأمريكي كجزء من التحقيق في قضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول، إن مدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوس، لن يمثل أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي حول تحقيق المساءلة للإدلاء بشهادته بشأن القضية يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول، أن مايكل دافي وبريان ماكورماك، المديران المساعدان لمكتب الإدارة والميزانية، سيتخطيان شهادة العزل.

في 24 سبتمبر، بدأ مجلس النواب الديموقراطي تحقيقًا في قضية المساءلة بشأن شكوى من العملاء زعمت، أن دونالد ترامب أجرى محادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، في يوليو، حيث ضغط على الأخير للتحقيق في فساد محتمل من جانب عائلة بايدن، التي تدخلت في الشؤون الداخلية لأوكرانيا.

ويأتي هذا التحدي، في أعقاب التحقيق المستمر في المساءلة، والذي وصفه الرئيس الأمريكي بـ "مطاردة الساحرات" التي يزعم الرئيس أن هدفها هو تدمير سمعته قبل الانتخابات المقبلة.

ونشر "ترامب" نسخة من محادثته مع زيلينسكي الأوكراني ليثبت، كما قال، أنه لم يرتكب أي مخالفات، ودعا زميله الأوكراني للمجيء إلى واشنطن لحضور مؤتمر صحفي مشترك.

وقال ترامب، السبت، في مؤتمر صحفي، قبل توجهه إلى نيويورك: "بالتأكيد أوجه دعوة له.. أحب أن يأتي إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك، وأعتقد إنه يحب أن يأتي".

وبحسب قناة روسيا اليوم، جرى اتصال هاتفي في 25 يوليو الماضي طلب فيه ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن النشاط المالي لخصمه السياسي الديمقراطي، جو بايدن، وابنه هانتر بايدن، في أوكرانيا، إلى قيام الديمقراطيين في مجلس النواب بتحقيق بشأن مخالفة ترامب للقانون وطرح مسألة عزله.

وقررت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن تسلك بحزبها طريق "آلية العزل" المحفوفة بالمخاطر، بعد كشف معلومات عن الاتصال الهاتفي، الأمر الذي وصفه ترامب بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية في التاريخ الأمريكي".

وفي سياق متصل، قدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، استقالته من منصبه، بعد تداعيات مزاعم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي التحقيق مع نجل جون بايدن.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن فولكر قدم استقالته بعد يوم من ذكر اسمه في شكوى نشرت يوم الخميس من قبل مجهول تتعلق بضغط الرئيس الأمريكي على نظيره الأوكراني لإجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.
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