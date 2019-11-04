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TIME SPORTS تذيع أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:51 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الصو
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يستعد عشاق كرة القدم بالقارة الإفريقية، لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها الأراضي المصرية الشهر الجاري.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وأعلنت قنوات تايم سبورت TIME SPORTS، عن إذاعة مباريات البطولة بشكل حصري على غرار ماحدث بالبطولة الإفريقية للكبار والتي نظمتها مصر وتوج بلقبها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه.

وتشارك مصر ضمن منتخبات المجموعة الأولى والتى تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر أمم إفريقيا TIME SPORTS

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