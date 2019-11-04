برشلونة يستقر على بديل فالفيردي

أشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى اقتراب رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، من تولي المسئولية الفنية لنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.





وكان برشلونة، تعرض لهزيمة قاسية من ليفانتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بالجولة الثانية عشر للدوري الإسباني.





وشنت جماهير الفريق الكتالوني، غضبها على أرنيستو فالفيردي المدير الفني عقب المباراة، وحملته مسئولية الهزيمة مطالبة برحيله عن تدريب الفريق بالوقت الجاري.





وجاء ربط الصحافة بوجود كومان على رأس المرشحين لتدريب البلوجرانا في حال رحيل فالفيردي، بسبب وجود بند في عقده مع اتحاد بلاده يتيح له بالرحيل في حال تلقيه عرضا من الفريق الكتالوني.





وقال كومان ردًا على هذه الشائعات، فى تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس": "من المؤسف الكشف عن هذا البند، لقد ناقشت الأمر مع المدير الرياضى للاتحاد الهولندى، الذى كشف عن البند، لم تكن خطوة موفقة من جانبه ولكننى لم أعد أشعر بالغضب".