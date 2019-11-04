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عاجل.. أول صورة لنجمة "ستار أكاديمي" بعد استئصال الأطباء ورما من دماغها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة لنجمة "ستار أكاديمي" الجزائرية سلمي غزالي، بعد خضوعها لجراحة واستئصال الأطباء ورمًا من دماغها.

وتظهر المطربة خلال الصورة بجوار شقيقها في فناء المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

إعلانها إصابتها بالسرطان
كانت ريم غزالي، نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي"، مؤخرًا إصابتها بالسرطان. 
 
ونشرت صورة عبر خاصية "أستوري" بحسابها بإنستجرام، بعد خضوعها لجراحة عاجلة، فيما ظهرت شقيقها بجانبها في الصورة. 

تعليقها 
وعلقت على الصورة قائلة: "أول مرة أغادر الغرفة وأستمتع بأشعة الشمس مع أخي سيد أحمد الذي لم يتركني لحظة… وأمي التي التقطت لنا هذه الصورة".

وأضافت: "لا أحد كان يصدق أنني سأقف مجددًا على قدمي، رغم علم كل مَنْ هم حولي بقوتي وصلابتي وكم أنا محاربة… أكثر من شهرين في الظل بعيداً من الضوء ليس بالأمر الهين، لكن واثقة بأن عودتي ستكون قوية إن أراد الله ذلك الحمد لله على كل شي".

وأضافت: "شكرًا لمن كلّف نفسه عناء السفر وزارني بالمستشفى، شكرًا لكل من ساندني بتعليق أو دعاء أو رسالة وسأل عني… شكرًا لأصدقائي، للفنانين، للمعجبين، كنت أعمل ليل نهار بلا هوادة لدرجة لم أكن أشعر بكل هذا الحب والاهتمام".

نبذة عنها
ريم غزالي مطربة ممثلة جزائرية بدأت طريق النجومية بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف اولمواهب "ستار أكاديمي".

وقدمت برنامجًا تلفزيونيًا بعنوان جات سات، كما خاضت ترجبة الإنتاج بانتاج برنامكج الواعرة الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في الجزائر. 





عاجل.. أول صورة لنجمة "ستار أكاديمي" بعد استئصال الأطباء ورما من دماغها
عاجل.. أول صورة لنجمة "ستار أكاديمي" بعد استئصال الأطباء ورما من دماغها
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