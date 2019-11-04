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برشلونة يتلقى صدمة كبيرة بسبب سواريز

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:35 ص
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سواريز
سواريز
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة سيغيب عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمس أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن لويس سواريز سيغيب عن صفوف الفريق لفترة مابين 3 إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في الساق اليمنى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سواريز سيغيب عن مواجهة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا ومواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني كما أنه سيغيب عن المنتخب الأوروجواياني أثناء فترة التوقف الدولي المقبلة.

ودخل مهاجم جديد في الآونة الأخيرة دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه في فترة الانتقالات لتعويض الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق.

وأكدت صحيفة دون بالون الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي ليل الفرنسي في فترة الانتقالات القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يريد ضم أوسيمين في الصيف القادم ليكون بديل سواريز الذي قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يستهدف ثنائي هجومي أخر لضم أحدهم وهو لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ولكن ذكرت الصحيفة أن برشلونة اتجه إلى فيكتور أوسيمين لأنه لن يكلف النادي مبلغ ضخم مثل مبابي ومارتينيز.

كما كشفت الصحيفة أن هناك منافسة شرسة تنتظر برشلونة لضم أوسيمين حيث يرغب العديد من الأندية في ضمه أبرزها نادي بايرن ميونخ الألماني.

وقد شارك فيكتور أوسيمين في 14 مباراة حتى الآن مع نادي ليل خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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مصر كرة القدم الإسبانية سواريز برشلونة اليوم السي في

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