مقتل وإصابة العشرات جراء سقوط حافلة في نهر في نيبال



وفي وقت سابق، لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم عندما اصطدمت طائرة من طراز "ساميت إير" بطائرة هليكوبتر متوقفة من طراز "مانانج إير" أثناء إقلاعها إلى رامشهاب في نيبال من مطار مدينة لوكلا..



وقد قال الرئيس التنفيذي لشركة فيش تيل إير، سومان باندي، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9:10 صباحًا في مطار "تينزينج هيلاري" في لوكلا، وهي بوابة رئيسية إلى جبل إفرست.



وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل من بينهم قائد الرحلة.



وأضاف باندي أنه تم نقل جميع المصابين جوًا إلى كاتماندو وهم يخضعون للعلاج في مستشفى "غراندي"



ومن جانب آخر، قال مسؤولو المطار في لوكلا، إنه تم تحديد هوية شخصين ممن لقوا مصرعهم والأول يدعى سونيل دونجانا، مساعد الطيار والثاني هو مساعد المفتش الفرعي للشرطة ويدعى رام بهادور خادكا، الذي كان يتمركز في لوكلا من أجل أمن المطار.



ووفقًا لمصادر في مستشفى جراندي، أصيب روديرا باهادور شريستا، المفتش الفرعي لشرطة نيبال، بجروح خطيرة، وهو يخضع للعلاج.



وكشف مكتب شرطة في مقاطعة سولوخومبو في نيبال، عن أن الحادث وقع بعد أن اتخذت طائرة سوميت إير على متنها أفراد طاقمها الاتجاه الخاطئ عند الإقلاع وضربت المروحية القريبة المتوقفة.



وقال ضابط شرطة، إنه لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة بينما أقلعت الطائرة إلى مانثالي.



وتم نقل جثث المتوفين جوًا إلى كاتماندو



أعلن مسؤول في الشرطة اليوم الاثنين، إنه غادرت حافلة مكتظة بالركاب طريق جبلي سريع وتحطمت في نهر في نيبال مما اسفر عن مقتل 17 شخصا واصابة 50 اخرين.قال مسؤول الشرطة مادهاف كافل إن الحافلة كانت مكتظة بالأشخاص العائدين من المهرجانات ويبدو أنها كانت تواجه مشكلة ميكانيكية قبل انزلاقها على الطريق السريع يوم الأحد.ومن بين المصابين، لا يزال هناك 21 مصابا في المستشفى لتلقي العلاج الطبي.وقال كافل إن الركاب سمعوا صوتًا مرتفعًا ويبدو أن التوجيه قد فشل قبل أن تنطلق الحافلة من الطريق السريع وتحطمت في نهر صنكوشي على بعد 20 مترًا (70 قدمًا).يبعد موقع التحطم حوالي 120 كيلومترًا (75 ميلًا) شرق العاصمة كاتماندو.كانت الحافلة مزدحمة بسبب انتهاء مهرجان تيهار الأسبوع الماضي وكان الكثير من الناس عائدين للعمل من قراهم.يلقي باللوم في حوادث الحافلات في نيبال، التي تغطي معظمها الجبال، على المركبات والطرق التي لا يتم صيانتها.