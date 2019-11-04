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برشلونة يخسر في عدم مشاركة هذا النجم أساسيًا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:29 ص
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فريق برشلونة
فريق برشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن سيرجيو بوسكيتس بدأ مرة أخرى مباراة مع برشلونة من على مقاعد البدلاء، حيث شارك أمس في الشوط الثاني أمام مضيفه ليفانتي في المباراة التي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن سيرجيو بوسكيتس بدأ على دكة البدلاء في جميع المباريات التي خسرها برشلونة هذا الموسم خارج أرضه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللعب بثلاثي وسط مكون من آرتورو فيدال وفرانكي دي يونج وآرثر ميلو قد يكون جذاب على الورق ولكن لم يتم رؤية ذلك على أرض الملعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من انتقادات البعض له إلا أنّ ذكاؤه التكتيكي لا يمكن تعويضه كما أثبتت المباريات التي لعبها برشلونة هذا الموسم بدونه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بوسكيتس شارك هذا الموسم في 12 مباراة في العموم بين كبديل وكأساسي وتحديداً في 844 دقيقة وصنع خلالهم هدفين.

وفجرت بعض المصادر الصحفية في مايو الماضي مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت وجود بديل محتمل من جانب إدارة برشلونة لمتوسط الميدان الاسباني سيرجيو بوسكيتس من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن كشافة البلوجرانا قد أبدوا إعجابهم بنجم أتلتيكو مدريد اللاعب برودريجو هيرنانديز (رودري).

وكان الإسباني المخضرم قد صرح في الفترة الماضية أنه سيبحث عن تجربة إحترافية جديدة ولن يختتم مسيرته مع البلوجرانا مما جعل إدارة البرسا تبحث عن لاعب بديل.

ويعتبر رودري صاحب الثلاثة وعشرين عاماً من المواهب الشابة التي تتصارع عليه أندية أوروبية كبيرة مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

ويتوفر اللاعب على سبعين مليون يورو كشرط جزائي في العقد المبرم بينه وبين أتلتيكو مدريد وهو مبلغ صغير في متناول الأندية الأوروبية الكبرى مثل برشلونة ومانشستر سيتي.

وخاض اللاعب رفقة الروخيبلانكوس 46 مباراة الموسم الجاري في جميع المسابقات نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصنع هدف آخر.

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