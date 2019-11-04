Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يجوز للخاطب الإمساك بيد مخطوبته؟.. دار الإفتاء تجيب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:22 ص
Advertisements
دار الإفتاء
دار الإفتاء
نعيم يوسف
Advertisements
كشف الشيخ محمد عبد السميع، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، عدم جواز إمساك الخاطب ليد مخطوبته، خلال فترة الخطوبة.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد لصفحة دار الإفتاء، حيث أكد "عبد السميع"، أنه في فترة الخطوبة لا يوجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز إمساك يدها، وتعتبر أجنبية بالنسبة له، مشددًا على أن كل ما بينهما مجرد وعد بالزواج وليس زواج فعلي.

وردا على سؤال حول طلاق الرجل لزوجته دون أن يعطيها حقوقها، قال "عبدالسميع"، إن هذا الأمر يعتبر خيانة للأمانة.

وشدد عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، على أهمية الاستمرار في صلة الرحم، محذرًا من أن قطع صلة الرحم يعتبر كبيرة من الكبائر، مؤكدا أنها واجبة و لا يجوز تركها، ومن لديهم مشاكل مع ذويهم عليهم الاحتياط والحرص على الاستمرار في صلة الرحم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فتاوى دار الإفتاء حكم مسك يد الخطيبة أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميسي وسواريز يغلقان الباب في وجه نجم البارسا

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ يوم

راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول صورة لنجمة "ستار أكاديمي" بعد استئصال الأطباء ورما من دماغها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. النيابة تخلي سبيل 3 غواصين من طاقم المركب المحترق بمرسى علم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أول رد من "الإفتاء" على جواز السماح للشاب برؤية شعر وساقين خطيبته

هل مشاهدة الأفلام الإباحية والعادة السرية من الكبائر؟ "الإفتاء" تجيب

الإفتاء توضح حكم إفطار الحامل في رمضان

بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين قيام الليل والشفع والوتر

هل تصل الصدقة للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب

هل تجوز صلاة الجنازة دون وجود ميت؟ الإفتاء ترد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:18 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

عاجل.. ميسي وسواريز يغلقان الباب في وجه نجم البارسا

07:54 ص

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

02:13 ص

راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر

04:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status