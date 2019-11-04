هل يجوز للخاطب الإمساك بيد مخطوبته؟.. دار الإفتاء تجيب

كشف الشيخ محمد عبد السميع، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، عدم جواز إمساك الخاطب ليد مخطوبته، خلال فترة الخطوبة.





جاء ذلك ردًا على سؤال ورد لصفحة دار الإفتاء، حيث أكد "عبد السميع"، أنه في فترة الخطوبة لا يوجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز إمساك يدها، وتعتبر أجنبية بالنسبة له، مشددًا على أن كل ما بينهما مجرد وعد بالزواج وليس زواج فعلي.





وردا على سؤال حول طلاق الرجل لزوجته دون أن يعطيها حقوقها، قال "عبدالسميع"، إن هذا الأمر يعتبر خيانة للأمانة.





وشدد عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، على أهمية الاستمرار في صلة الرحم، محذرًا من أن قطع صلة الرحم يعتبر كبيرة من الكبائر، مؤكدا أنها واجبة و لا يجوز تركها، ومن لديهم مشاكل مع ذويهم عليهم الاحتياط والحرص على الاستمرار في صلة الرحم.