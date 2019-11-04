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ماني يرد على مقارنته بمسي ورونالدو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:28 ص
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ماني
ماني
محمد الصو
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تحدث السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن مقارنته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب ظهوره بمستوى مميز مع فريقه.


وأكد ساديو، أنه مازال بعيدا عن المقارنة مع هذا الثنائي، معترفا أنه يأتي خلفهم ولم يصل بعد لإمكانياتهم الفائقة ومازال يحلم بمستواهما.


وتواجد السنغالي ماني، ضمن قائمة 30 لاعبا المرشحة لنيل جائزة الكرة الذهبية، والتي ضمت أيضا المصري محمد صلاح زميله بالفريق.


وقال ماني في تصريحات لصحيفة "ليكيب الفرنسية" "أرى أنني لا أزال بعيدًا للغاية عن الثنائي رونالدو وميسي، ولكنني سأبذل قصارى جهدي للاقتراب منهما بعض الشيء".


وأضاف: "من أحلام طفولتي الفوز بالكرة الذهبية، وحقيقة تواجدي بين المرشحين هذا العام ثمرة العمل الذي قدمته منذ مدة طويلة، ولكن في النهاية أنا أقدم كل ما لدي من أجل الألقاب الجماعية في المقام الأول".


وتابع: "عندما تحقق حلمًا ما، يكون الأمر استثنائيا، وسيشعر جميع الشعب السنغالي والأصدقاء وأسرتي بالسعادة، لذلك بالتأكيد من ضمن أحلامي التتويج بالألقاب الفردية وحصد جائزة الكرة الذهبية وسأكون سعيدًا للغاية بدوري في رسم البسمة على أبناء شعبي".


وعن حديث الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا، أكد ماني أن هذا يعد من مصادر الحوافز الإضافية بالنسبة له، خاصة أن من يتحدث عنه هم أساطير بكرة القدم الإفريقية.


ونجح ماني الموسم الماضي، في حصد الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوري الإنجليزي مناصفة مع زميله محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.
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