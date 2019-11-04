الرئاسة تزف خبر سار للعاملين بـ700 جهة حكومية (فيديو)

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، على غالبية الجهات الحكومية، ولكن لم يتم تطبيقه على جزء منها، على الرغم من توفير المخصصات المالية اللازمة بقيمة 11 مليار جنيه.





وأضاف "راضي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الجهات الحكومية يبلغ عددها 3200 جهة، وتم تطبيقه على غالبيتها بدءا من شهر يوليو الماضي.





ولفت إلى أنه يتبقى فقط 721 جهة حكومية فقط سيتم تطبيق القرار عليها نهاية الشهر الجاري، وبالتالي سيكون القرار طبق بالكامل على جميع الجهات الحكومية، ومن لم يتم تطبيق القرار عليه خلال الشهور الماضية، سوف يحصل على حقه بأثر رجعي.





وبالنسبة للقطاع الخاص، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه يخضع لقوانين خاصة ومن الممكن في المستقبل أن يتم دراسة هذا الأمر.



