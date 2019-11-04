بعد مرور 3 سنوات على التعويم.. ما أحدث سعر للدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنية المصري في أهم البنوك المصرية، تزامنًا مع الذكرى الثالثة لقرار تحرير سعر الصرف، والمعروفة بـ"تعويم الجنية"، وترصد لكم بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.





وجاءت أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية كالأتي:

سجل سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك عودة 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.8 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع .





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





أما بالنسبة لسعر الورقة الخضراء أمام العملات الأجنبية، فقد سجل الدولار انخفاضا بنسبة 0.1% أمام اليورو، وسجل ارتفاعا بنسبة 0.2% أمام الين الياباني، وانخفض بنسبة 0.06% أمام الجنيه الإسترليني، بينما استقر سعره أمام الفرنك السويسري.



