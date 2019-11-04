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إشادة بمهاجم برشلونة في دوره الدفاعي أمام ليفانتي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:37 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه على الرغم من أن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة لم يظهر بعد أفضل مستوى لديه في أدواره الهجومية من ناحية تسجيل وصناعة الأهداف وإمتاع الجمهور بقدراته الكبيرة إلا أنه هناك جانب مشرق آخر أظهره النجم الفرنسي.

وكشفت التقارير العالمية عن تألق النجم الفرنسي في الدفاع أمام ليفانتي على الرغم من خسارة البرسا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الناحية اليسرى التي كان يغطيها دفاعياً خلف نيلسون سيميدو، كما أنه تصدى في الدقيقة 20 لكرة بورخا مايورال التي كانت ستدخل شباك البلوجرانا.

وأشارت التقارير العالنية إلى أن كثير من المتابعين أثنوا كثيراً على الدور الدفاعي الذي قدمه اللاعب في هذا اللقاء.

وأوضحت التقارير العالمية أنه عندما سُئل جريزمان عن هذا الأمر بعد المباراة وجه الشكر لمدربه السابق دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الذي يعتبره صاحب فضل كبير عليه في إجادته للعمل الدفاعي مع الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في سبتمبر الماضي عن تطور مثير للغاية وقع في القضية التي رفعها أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره برشلونة بسبب صفقة أنطوان جريزمان أثناء فترة الانتقالات الصيفية في الفترة الأخيرة وذلك بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 120 مليون يورو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن قيمة الشرط الجزائي بعد الأول من يوليو الماضي في عقد جريزمان انخفض من 200 إلى 120 مليون يورو إلا أن نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد واثق من تواصل البرسا مع لاعبه قبل نهاية الموسم الماضي عندما كان الشرط الجزائي يقدر بـ 200 مليون يورو مما يعني وجوب دفع الفريق الكتالوني لهذا المبلغ وليس 120 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن قاضي التحقيق المعين من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اقترح فرض عقوبة مالية أو حرمان برشلونة من جماهيره عن طريق خوض مباراة محلية على ملعبه الكامب نو بدون حضور جمهوره.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد كان قد صرح بأن لديه أدلة على وجود مفاوضات بين برشلونة وأنطوان جريزمان قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي في مقتبل يوليو الماضي.
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مباراة برشلونة جريزمان بلد الوليد برشلونة

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