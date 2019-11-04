Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على عدد مشاهدات "بنت القلب" لمدحت صالح (فيديو)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

حقق النجم مدحت صالح، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "بنت القلب" والتي تمكنت من دخول قائمة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي الأغنية الرئيسية في أغاني ألبومه الجديد والذي يحمل نفس اسم الأغنية.

أكثر من 150 ألف مشاهدة
وحصلت أغنية بنت القلب للنجم مدحت صالح، نسبة مشاهدة أكثر من 157,128 مشاهدة وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي فهد.

"بنت القلب"، هي من ضمن الأغاني التي لها طابع رومانسي ومختلف وهي تم طرحها في يوم 16 أكتوبر الماضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

كلمات الأغنية
وجاءت كلمات اغنية بنت القلب ل مدحت صالح كالتالي:

اه يابنت القلب يابنت الحب يابنت الشوق

يا بنت 60 قلب ابيض من القلوب

ه يابنت الحلم اللي أنا طول عمري بحلم بيه

أنا نفسي افتح قلبك واقعد فيها

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 10 ساعات

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ يوم

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 10 ساعات

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 16 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. النيابة تخلي سبيل 3 غواصين من طاقم المركب المحترق بمرسى علم

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على عدد مشاهدات "أنا ابن أبويا" من مسلسل "رحيم" بصوت مدحت صالح (فيديو)

"أنا ابن أبويا" لمدحت صالح من مسلسل "رحيم" تقترب من نصف مليون مشاهدة (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات "أنا ابن أبويا" لمدحت صالح من مسلسل "رحيم" (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات "بنت أكابر" بعد 10 أيام من طرحها! (فيديو)

بعد 5 أيام من عرضها.. تعرف على عدد مشاهدات أغنية العسيلي الجديدة "ملايين" (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات "بترجعين" لراشد الماجد (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:18 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

02:13 ص

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

11:05 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status