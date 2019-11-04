تعرف على عدد مشاهدات "بنت القلب" لمدحت صالح (فيديو)





حقق النجم مدحت صالح، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "بنت القلب" والتي تمكنت من دخول قائمة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي الأغنية الرئيسية في أغاني ألبومه الجديد والذي يحمل نفس اسم الأغنية.





أكثر من 150 ألف مشاهدة

وحصلت أغنية بنت القلب للنجم مدحت صالح، نسبة مشاهدة أكثر من 157,128 مشاهدة وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي فهد.





"بنت القلب"، هي من ضمن الأغاني التي لها طابع رومانسي ومختلف وهي تم طرحها في يوم 16 أكتوبر الماضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.





كلمات الأغنية

وجاءت كلمات اغنية بنت القلب ل مدحت صالح كالتالي:





اه يابنت القلب يابنت الحب يابنت الشوق





يا بنت 60 قلب ابيض من القلوب





ه يابنت الحلم اللي أنا طول عمري بحلم بيه





أنا نفسي افتح قلبك واقعد فيها



