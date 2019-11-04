أحمد حسن راؤول لـ"الفجر الفني":"كراكيب" طفرة في حياتي الفنية ونقلتتي في حتة تانية..وأعمالي الغنائية تتضمن 3 رسائل (حوار)





* "كراكيب" لعمرو مصطفى، طفرة في حياتي ونقلتني في حتة تانية.

* أنا أكثر شاعر كتبت حاجات إجتماعية ووطنية.

* بحاول دايمًا أعمل قيمة للحب والخير والسلام .



مؤلف موسيقي وشاعر ناجح وموهوب، استطاع أن يدخل قلب الجمهور عن طريق أحرف سطوره الذهبية، اهتم بالابتعاد عن أي لفظ خارجي، محاولا تجسيد العلاقات الإجتماعية والإنسانية، إنه الشاعر الغنائي الموهوب أحمد حسن راؤول، والذي كان لـ "الفجر الفني" هذا الحوار المميز معه..



- في البداية حدثنا عن بدايتك في مجال الشعر، وكيف اكتشفت موهبتك؟

بدأت أكتب في صغري، ليا أكثر من بداية الأولى كانت في جامعة عين شمس، مع أصدقائي، شكلت فرقة بالجامعة اسمها "لايف تيم"، كنت بكتب أغاني ونغنيها هناك، وحصلت على أفضل شعر بالجامعة كذا سنة ورا بعض، دي بدايتي.

ولما عملت أغنية "أنا مش ضعيفة" لرنا سماحة كان تقريبًا دي أول بداية احترافية شوية تنزل السوق، لكن بدايتي الحقيقية: خطوة مهمة في حياتي التعاون مع عمرو مصطفى، والدخول في الأغاني الوطنية وأغنية "كراكيب" لعمرو مصطفى اللي عملت قلق وشغل حلو قوي، دي كانت بدايتي في الكتابة يعني، إضافة لذلك أنا كنت عامل في الجامعة كتاب اسمه "أتوبيس 8" من الكتب اللي حققت نجاحات كبير جدًا زمان في سنة 2008، دي كانت بداياتي أو المحطات المهمة في حياتي بمجال الشعر.





- من هو مثلك الأعلى في مجال الشعر؟

أنا بقرأ لشعراء كتير قوي، لكن صلاح جاهين هو المثال تقريبًا للتكامل شوية في الشاعر اللي بيعمل كذا حاجة، وفي نفس الوقت ناجح في كذا حاجة، وبيقدم السهل الممتنع وكلامه عن الناس، فجاهين بالنسبة لي حاجة مهمة.





- ما هو البعد الشعري الذي يميز قصائدك؟

في حاجات أنا بكتبها قصائد بنزلها على فيسبوك، او في الكتاب بتاعي وفي أغاني، لو هتكلم عن البعد أو الفكر بتاعي عمومًا، هو إزاي أكون قريب من الناس حتى في أغاني الحب أو كلام الحب، ازاي يبقا الكلام اللي هو قريب من الناس، انا اكثر شاعر تقريبًا كتبت حاجات اجتماعية وحاجات وطنية، مش كل حاجاتي حب وبس، أغنية كراكيب هي تقريبًا أهم خطوة عندي بتتكلم عن جيل التمنينات والتسعينات يعني أغنية اجتماعية، أنا بحس بالناس شوية زيادة عن ناس كتير.





- من وجهة نظرك، ما هي صفات الشاعر الفذ؟

في ناس ممكن تكتب كلام مش فارق عند الناس أنا بكتب وخلاص، لكن معنى كلمة شاعر هو انك تشعر بالآخرين مش انك تكتب حاجة محدش بيحس بيها، فالصفة الأساسية في الشعر انه يكتب اللي الناس بتحسوا وبتشعر بيه باختصار يعني يتكلم نيابة عن الناس، علشان لما يسمعوا كلامه يحسوا انه بيتكلم عنهم.





- ماهي رسالتك الشعرية التي تود إرسالها إلى القارئ؟

دايمًا بحاول أعمل قيمة الحب والسلام والخير، دول أهم حاجة بيعيشونا في حياتنا، انك تفضل تحب على طول انك تتعامل بحب مع كل الناس، انك تعمل خير كتير جدا، أنا عامل أغنية اسمها "اعمل خير" عملتها لأطفال السرطان، وكانت إنتاج أطفال السرطان وتم تصويرها داخل المستشفى غناها رنا سماحة ومحمد عباس نجوم "استار أكاديمي"، وعامل حاجات للسلام عامل أغاني عن السلام وبعمل أغاني للطفولة، وبعمل أغاني لكل حاجة عشان انا هدفي أنشر الحب والخير والسلام.



- هل الغموض في القصيدة محبب أم يؤدي إلى إبعاد القارئ عنها؟

مينفعش إني أحدد طريق واحد الناس كلها تتكلم عنه، حكاية الغموض في القصيدة في حاجات بتبقى مسمهاش غموض أنا بكون عاوز القارئ يبحث عنها فمثلا "وفي حطين كان في كذا" فمشرحتش قوي فيبتدي القارئ يدور ايه اللي حصل في حطين فيقرأ، فيبقى أنا خليته يروح يبحث عن معركة "حطين" ويفهم وياخد معلومات، عملت تورية عن حاجة معينة خليته يروح يدور عنها ويبحث، فالغموض ساعات بيبقا حلو في حاجات والمباشرة ساعات بتبقا حلوة في حاجات، فالموضوع مش أن ده أحلى وده أحلى، كل حاجة حسب اللي بيتكتب ايه.



ما هي المعايير التي تتعمدها في التأليف الغنائي؟

تأليف الأغاني زي ما وضحت سابقًا، إني أعمل حاجة الناس بتحسها، أبعد بعد تام عن أي ألفاظ خارجة أو خارج الدين والأخلاق دي حاجة مهمة عندي، إني أكتب في كل حاجة حب وتاريخ ووطن عن كل المواضيع وليست من زاوية واحدة فقط.



- حدثنا عن هواياتك المفضلة باستثناء التأليف والشعر

أنا كنت برسم زمان لكن دلوقتي لأ وبلعب كورة حلو لحد دلوقتي، الكورة وشغلي دول أهم حاجة بعملهم وبحب أبحث وأقرا كتير خصوصًا في الدين أو قصص إسلامية.



هل سنرى أحمد حسن راؤول ممثلًا يومًا ما؟

موضوع التمثيل، فأنا حصلت على لقب أفضل ممثل بجامعة عين شمس في مهرجان الأسر، عن عرض كان من تأليفي، فمعرفش أنا مبفكرش في موضوع التمثيل حاليًا رغم إني قبل كده روحت "كاستنج" قعدة تربيزة لمسلسل لخالد صالح كنت هطلع فيه، بس دلوقتي أنا مركز قوي في حتتي، بس ساعات ببقى قاعد مع مخرج مثلًا فيقول لي (بقولك ايه ما تيجي تطلع معايا في دور)، العلاقات بتعمل كل حاجة فمش عارف يعني.



ما هو العمل الذي أحدث طفرة في حياة أحمد حسن راؤول؟

الطفرة بتاعتي هي أغنية "كراكيب" لعمرو مصطفى، دي اللي نقلت راؤول في حتة تانية، يعني لو عدينا نقلات حياتي فهي دي النقلة الأهم حتى الأن، بعدها أغنية أحمد سعد اللي نزلت السنة دي.

في المجمل عملت أكثر من أغنية ناجحة قوي يعن زي أغنية أحمد سعد عدت اللي عدت 30 مليون مشاهدة وأغنية "ملكش مكان برا" وفي الأفراح بلاقي البنات مشغلين أغنية نداء شرارة "حبيتك بالتلاتة " وبلاقي في السلوهات اغنية "بحبك" لماجد المهندس مكسرة الخليج وهنا وفي لبنان، في اكثر من نقلة بس النقلة الأهم هي أول نقلة "كراكيب" لعمرو مصطفى





اذكر لنا أعمالك الفنية الأقرب لقلبك

مش هقعد أقول الأعمال الفنية الاقرب ليا في حياتي إيه ولا هقول كلهم بقى ولادي والكلام ده كله، بس أنا بحب "حبيتك بالتلاتة" جدا لنداء شرارة أنامن النوع اللي بسمعها وانا ماشي بالعربية، وبحب كراكيب جدًا لعمرو مصطفى وكذا حاجة تانية يعني.



هل للسوشيال ميديا دور في نجاح الأشخاص ؟

السوشيال ميديا ملهاش دور في نجاح الأشخاص، السوشيال ميديا بتشهر ناس لكن إنت ناجح أو لأ ده اجتهاد الإنسان واللي بيقدموا، في ناس بمقاييس السوشيال ميديا ناجحة مبيعملوش حاجة غير انهم بيطلعوا ويرقصوا، ويطلعوا بيهزروا ويعملوا حاجات ملهاش أي قيمة فده مش ناجح لأن السوشيال ميديا ل اتقفلت شوية هيتنسي، لكن الناجح هو اللي بيعيش سواء في سوشيال ميديا أومفيش.



في نهاية حوارنا، هل سجلت بعضًا من قصائدك؟

انا مش بقول قصائد، لكن أنا بكتب قصائد على السوشيال ميديا علي الصفحة بتاعتي، لكن مش بلقيها على المستمعين زي عمرو حسن ومحمد إبراهيم.



