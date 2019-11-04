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عمر جابر يكشف موقفه من العودة للزمالك

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
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عمر جابر
عمر جابر
السيد علي
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علق عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، على موقفه من العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد جابر في تصريحات تلفزيونية، أن القلعة البيضاء بيته إلا أن إدارة ناديه لم تتلق أي عروض رسمية حتى الآن.

وقال جابر خلال عبر شاشة "تايم سبورتس"، مساء أمس الأحد : "الزمالك بيتي، لكن لم أتلق أي عرض رسمي ولم يتحدث معي أحد، وإدارة بيراميدز لم تتلق أي عروض".

وعاد عمر إلى مصر بعد رحلة إحتراف قصيرة، من بوابة فريق بيراميدز في الصيف قبل الماضي في صفقة لم يعلن قيمتها المالية.

وتطرق نجم بيراميدز للحديث عن مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني، مؤكداً:"هدفنا المنافسة على الكونفدرالية، لكن التركيز الآن على مسابقة الدوري".

واستطاع بيراميدز أمس الأحد أن يصل إلى دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية عقب الفوز على يانج أفريكانز (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

يذكر أن عمر جابر قد بدأ مسيرته مع الزمالك في 2010 حينما التحق بالفريق الأول في نفس العام ليشارك بقميص الأبيض ستة مواسم ليرحل بعد ذلك للاحتراف الأوروبي عبر فريقي بازل السويسري ولوس أنجولوس الأمريكي.

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مصر كرة القدم عمر جابر بيراميدز المالي الليلة الزمالك

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