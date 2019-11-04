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عاجل.. أول رد من سمية الخشاب على اعتذار أحمد سعد لها عن تسببه في حبسها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:32 ص
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بوابة الفجر
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أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها تعيش حياة سلام وتثق في الله تعالى، لافتة إلى أنها تنازلت عن كافة حقوقها الزوجية وبعد الطلاق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بقضية: "قضيتي مش قضية سمية الخشاب الفنانة، حصلت مشكلة بينها وبين طليقها الفنان وأصحبت حديث السوشيال ميديا، قضيتي قضية كل ست مصرية وعربية تتعرض للضغط والعنف الجسدي".

ردها على اعتذار أحمد سعد
وردت على اعتذار طليقها أحمد سعد، بتسببه في حكم حبسها 3 سنوات لحدوث خطأ إجرائي، قائلة: الفلوس بتروح وتيجي وعمري ما اهتميت بيها وعمرها ما كانت همي، الأهم دمي أنا فقدت طحالي علشان واحد متوتر ومتهور".

وقالت إنت بتنزل بيان الاعتذار ده علي أي أساس يعني معقول يعني المحامي بتاعك هياخد إجراء من غير ما يرفع عليك سماعة التليفون ويخطرك".

بيان أحمد سعد
كان أحمد سعد نشر بيانًا جاء فيه: "رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وانا الآن خارج مصر، أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات انه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية الا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة او ترويج لأكاذيب عارية تمامًا من الصحة ولكن للأسف دأب علي ترويجها اعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت".

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